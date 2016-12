Actualidade

O ano de 2017 arranca com a reativação de quatro tribunais no distrito de Vila Real, o mais afetado pela reforma judiciária de 2014, uma medida elogiada pelos autarcas porque reaproxima a justiça das populações do Interior.

Os tribunais de Boticas, Mesão Frio, Murça e Sabrosa estão prontos, depois de obras de beneficiação, e deverão reabrir as portas no dia 02 de janeiro. Em Mondim de Basto, o tribunal, que foi transformado numa secção de proximidade, recupera também serviços judiciais.

"Nunca baixámos os braços. Sempre batemos o pé contra esta injustiça que foi terem encerrado o nosso tribunal", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Boticas, o social-democrata Fernando Queiroga.