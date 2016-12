Actualidade

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está a investigar a venda de 850 milhões de dólares (813,38 milhões de euros) em títulos de dívida de Moçambique.

De acordo com o Wall Street Journal (WSJ), uma carta do regulador do mercado financeiro norte-americano requerendo os prospetos e as comunicações entre os investidores e os bancos foi enviada umas semanas depois de Moçambique ter proposto, em outubro, a reestruturação da dívida pública emitida em meados deste ano, e faz com que a investigação a este caso seja alargada a entidades em três continentes: América, Europa e África.

Segundo o 'Journal', os investigadores da SEC, a congénere da portuguesa CMVM, enviaram no mês passado cartas aos detentores de títulos de dívida pública de Moçambique requerendo não só os documentos apresentados pelos bancos VTB, BNP Paribas e Credit Suisse durante a operação, mas também todas as comunicações sobre a venda dos títulos.