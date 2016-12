Actualidade

O histórico socialista Manuel Alegre salientou hoje o papel do antigo Presidente da República Mário Soares como "construtor principal" da democracia em Portugal, e disse que a sua herança é a liberdade, que por todos deve ser preservada.

Manuel Alegre esteve hoje pela segunda vez no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, para visitar a família de Mário Soares mas hoje aceitou falar aos jornalistas à saída, ao contrário do que tinha acontecido na primeira visita, a 16 de dezembro, na primeira semana de internamento do antigo chefe de Estado.

"Não se pode mutilar a biografia de Mário Soares nem adaptá-la às conveniências e foram os seus combates, o seu espírito de resistência - foi um grande resistente à ditadura - que lhe deu força e o estatuto para ele depois liderar o combate pela democracia, de que ele foi o construtor principal", enalteceu.