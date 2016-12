Desporto

O presidente da mesa da Assembleia-Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, marcou hoje para 04 de março do próximo ano as eleições para os órgãos sociais do clube, em declarações no auditório Artur Agostinho, em Alvalade.

As eleições 'leoninas' têm já uma candidatura anunciada, liderada por Pedro Madeira Rodrigues, enquanto o atual presidente, Bruno de Carvalho, ainda não revelou a sua intenção de vir a se recandidatar.

JYGO/VR // VR