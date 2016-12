Actualidade

Os trabalhadores da Caixa Económica Montepio Geral ficarão com os salários congelados até final de 2017, no âmbito do acordo feito com os sindicatos em que o banco se compromete a não fazer despedimentos coletivos durante esse período.

Estas informações foram avançadas à Lusa pelo presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), Rui Riso, que acrescentou que hoje mesmo o acordo com o Montepio foi aprovado no Conselho Geral da FEBASE (Federação do Setor Financeiro, ligada à UGT) pelo Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e pelo Sindicato dos Bancários do Centro.

Já o Sindicato dos Bancários do Norte deverá dar 'luz verde' ao acordo laboral esta quinta-feira.