Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netahyahu, classificou hoje o discurso do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, como "tendencioso" e "obcecado com os colonatos" judeus nos territórios ocupados.

"Tal como a resolução promovida por Kerry no Conselho de Segurança, o seu discurso foi tendencioso contra Israel", disse Netanyahu num comunicado emitido pelo seu gabinete minutos após o final da intervenção televisiva do chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

A nota de imrensa acrescenta que "durante cerca de uma hora, falou de forma obsessiva sobre os colonatos e apenas tocou ao de leve sobre as raízes do conflito: a oposição palestiniana a um Estado judeu quaisquer que sejam as suas fronteiras".