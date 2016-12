Actualidade

A península Antártica arrefeceu "significativamente" na última década, contrariando estudos que indicam aumentos de temperatura, segundo a análise dos dados nas 10 estações da Antártida, de 1950 a 2015.

Segundo um comunicado da Faculdade de Ciências de Lisboa, os resultados mostram que o aquecimento atingiu o máximo em 1998/1999, quando a temperatura na região alcançou os valores mais elevados.

"Desde então, as temperaturas caíram significativamente, registando-se um decréscimo de quase 1.° C, quando comparando a última década (2006-2015) com a anterior (1996-2005)", diz-se no comunicado.