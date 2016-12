Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde esperam que seja corrigida "a todo o instante" a anomalia que impedia o Pediátrico de receber referências provenientes da linha Saúde 24.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) já se articularam hoje com a Direção-Geral da Saúde e com a Saúde 24, com vista à correção "a todo o instante" da "anomalia" que impedia o Pediátrico de Coimbra de receber referências provenientes da linha Saúde 24, informaram hoje o CHUC e o SPMS, numa nota conjunta enviada à agência Lusa.

De uma análise do CHUC e da SPMS, verificou-se "que houve ligação insuficiente entre a Saúde 24 e o sistema da plataforma CTH [Consulta a Tempo e Horas], o que inviabilizou a receção de referências daí provenientes, mas que o serviço de urgência" só na terça-feira sinalizou aos serviços informáticos, esclarecem as duas entidades.