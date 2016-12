Actualidade

As ilhas do Grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) estão sob 'Aviso Amarelo', devido às previsões de precipitação forte e trovoada previstas para a noite de quarta e madrugada de quinta-feira.

De acordo com um comunicado hoje emitido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) preveem "precipitação por vezes forte" e "trovoada" até às 05:00 do dia 29 de dezembro.

A Proteção Civil açoriana recomenda, por isso, que sejam tomadas "medidas de autoproteção" nestes casos, nomeadamente para que sejam mantidos limpos os sistemas de drenagem perto das moradias e para que a população evite circular "sem necessidade".