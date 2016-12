Actualidade

O candidato Pedro Madeira Rodrigues criticou hoje a data das eleições para os órgãos sociais do Sporting, oficializada para 04 de março de 2017 pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral do clube, Jaime Marta Soares.

Numa mensagem enviada às redações, o único candidato assumido até ao momento à presidência dos 'leões' considerou que a escolha deste dia para o ato eleitoral, embora respeite os estatutos e seja aceite "com naturalidade", deixou pouco tempo até à votação.

"Constatámos que as eleições foram marcadas com o menor prazo possível dentro do previsto nos estatutos. É um calendário curto, mas é o calendário que o presidente da Assembleia-Geral decidiu escolher", referiu.