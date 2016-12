Actualidade

O jovem que ficou ferido com gravidade na terça-feira na sequência do despiste de um automóvel no IC1, em Grândola, Setúbal, morreu hoje, elevando para três o número de mortos naquele acidente, disse à Lusa a GNR.

A vítima, com cerca de 20 anos, foi transportada para o hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e posteriormente transferida para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Fonte daquele centro hospitalar indicou à Lusa que o jovem foi transportado de helicóptero, na madrugada de hoje, do Hospital do Litoral Alentejano para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, tendo ficado internado na unidade de cuidados intensivos.