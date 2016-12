Actualidade

Debbie Reynolds, protagonista do clássico "Serenata à Chuva", morreu aos 84 anos, em Los Angeles, um dia depois da filha, a também atriz Carrie Fisher, indicou o seu filho, Todd Fisher.

A sua morte ocorreu um dia depois da de Carrie Fisher, de 60 anos, conhecida sobretudo como a princesa Leia da trilogia original da "Guerra das Estrelas".

Debbie Reynolds tornou-se conhecida por "Serenata à Chuva" ("Singing in the Rain", de 1952), tendo mais tarde sido nomeada para um Óscar pelo seu desempenho em "Os Milhões de Molly Brown" ("The Unsinkable Molly Brown", de 1964).