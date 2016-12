Actualidade

Quatro pessoas foram abatidas pelas polícia na China depois de detonaram explosivos em escritórios do Partido Comunista Chinês em Xinjiang, nordeste do país, causando um morto e quatro feridos, no que as autoridades locais descreveram como um atentando terrorista.

A informação, avançada pelo Tianshan Net, um portal de notícias gerido pelo Partido Comunista Chinês (PCC), é a primeira, em vários meses, a reportar um ataque mortal na região, a que os jornalistas têm mais dificuldade de aceder nos últimos anos.

Xinjiang é frequentemente palco de conflitos entre a minoria étnica muçulmana Uigur e a maioria Han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.