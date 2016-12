Actualidade

O Camboja lançou hoje um plano de ação para eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2025, anunciou o ministro do Trabalho, Ith Samheng.

As piores formas de trabalho infantil incluem trabalhar em ambientes perigosos, como em campos de sal ou fábricas de tijolos, ou nos setores da agricultura e pescas.

Segundo um estudo do Governo de 2013, aproximadamente 429.380 crianças cambojanas, com menos de 15 anos, estavam envolvidas em atividades laborais, das quais 236.498 no que as autoridades designam as piores formas de trabalho infantil.