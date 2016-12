Actualidade

Tropas da Arménia e do Azerbaijão estão a combater na fronteira entre os dois países, informaram hoje os seus respetivos ministérios da Defesa, acusando-se mutuamente de violar o cessar-fogo.

"As Forças Armadas da Arménia combatem com o inimigo. Há fogo de franco-atiradores e de lança-granadas", escreveu no Facebook o ministro da Defesa arménio, Artsun Ovannisian, após acusar as forças de Azerbaijão de terem tentado penetrar, esta madrugada, em território arménio, na localidade de Chinari.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão respondeu, por seu lado, que as tropas arménias atacaram as suas posições por 39 vezes nas últimas 24 horas, tanto desde o seu território como "a partir das terras ocupadas do Azerbaijão".