Actualidade

Pelo menos 50 pessoas morreram no sudoeste da República Democrática do Congo em inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que fizeram o rio Kalamu galgar as margens durante a madrugada de terça-feira, indicou fonte oficial à agência AFP.

"A chuva da noite de segunda para terça-feira em Boma causou pelo menos 50 mortos", disse à agência AFP ao telefone Jacques Mbadu, governador da província de Kongo central (sudoeste), indicando que prosseguem as operações de buscas por mais corpos que possam eventualmente estar enterrados na lama.

DM // MP