O ministro russo dos Transportes disse hoje que os equipamentos do avião militar que caiu no domingo no Mar Negro estavam a funcionar "anormalmente", mas sublinhou ser ainda cedo para avançar com causas definitivas para o acidente.

"É óbvio que o equipamento estava a funcionar anormalmente. Por que aconteceu cabe aos especialistas analisar", disse o ministro Maxim Sokolov aos jornalistas, acrescentando que as conclusões preliminares provavelmente serão apenas conhecidas em janeiro.

Um militar russo disse entretanto que a análise feita aos registos áudio do avião revelaram que não houve explosão a bordo".