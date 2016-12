Apresentadora

A apresentadora e atriz Adriane Garcia e Tiago Alves Ribeiro já são pais. Francisco, o primeiro filho do casal nasceu no dia 22 de dezembro, às 8h44 de cesariana. Com 2.580 kg, Francisco nasceu no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, algumas semanas antes do tempo, mas o parto correu bem e a família já regressou a casa.