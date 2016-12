Programação

Aproveitando o balanço da final exibida na noite de Natal, na receção ao Ano Novo, a RTP1 propõe uma gala do The Voice que celebrará os melhores momentos das várias temporadas deste talento show conduzido por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. Para acompanhar a partir das 21h00. Às 01h00 será tempo de uma sessão especial do 5 Para a Meia-Noite. Se preferir música neste serão, pode assistir naRTP2, às 23h20, ao concerto dos The Lucky Duckies, no Centro Olga Cadaval.

Já no serão do primeiro dia do ano, às 21h30, a RTP1 estreia Os Extraordinários, homens, mulheres e crianças que vão pôr os seus cérebros à prova, em vários desafios mentais e físicos sob a batuta de Sílvia Alberto. A de 2 janeiro, às 14h15, será tempo de ficarmos a conhecer O Sábio, uma novela mística, parcialmente gravada no Alentejo e com Manuel Wiborg no papel de protagonista. E também a série de época Ministério do Tempo, às 21h00, com Mariana Monteiro.

Em Carnaxide, a aposta para a última noite de 2016 recai na final do concurso The Best Bakery Show, com apresentação de Ana Guiomar, à qual se seguem duas sessões de cinema. A 1 de janeiro a programação da SIC estará recheada de vários filmes, de manhã à noite, a pensar em toda a família. Na SIC Caras, a partir das 23h30, pode assistir ao concerto do prémio Nobel da Paz, abrilhantado por grandes nomes da música internacional. E no dia 1, no mesmo canal, às 17h00, delicie-se com KÀ, um espectáculo do Cirque du Soleil.

A TVI, por seu turno, revelará o nome do vencedor do reality show Secret Story 6, a partir das 21h30 do dia 31. Segue-se uma gala do A Tua Cara Não Me É Estranha.