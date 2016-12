Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, defendeu hoje que "os próximos anos são fundamentais para consolidar tudo o que se fez nos últimos quatro" e que "começar de novo seria um retrocesso fatal para o clube".

Num depoimento na sua página pessoal no Facebook, Bruno de Carvalho sustenta a recandidatura a novo mandato com a necessidade de prosseguir o trabalho até aqui realizado e contesta a data escolhida para a realização das eleições, que considera coincidir com uma altura crítica da época desportiva.

"As eleições, que muito respeito, vão realizar-se a 04 de março, numa altura crítica da época desportiva. Não concordo, nunca concordei e já o disse, mas é isto que dizem os Estatutos que são, como todos sabemos, a Constituição do Clube e por isso têm que ser respeitados", refere.