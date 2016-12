INE

Um aumento de um euro no consumo privado teria provocado um crescimento de 74 cêntimos no PIB em 2013 mas também teria inflacionado as importações, ainda que em menor dimensão, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE publicou hoje um destaque em que recorre ao modelo Leontief para simular os efeitos de choques na procura final sobre a economia nacional, utilizando dados de 2013.

Esta abordagem permite, por exemplo, "avaliar em que medida a variação de uma unidade monetária numa dada componente da procura final (o choque) se manifesta na variação dos 'inputs' intermédios e primários (o efeito)".