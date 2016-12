Actualidade

A Comissão de Saúde da Assembleia da República vai ouvir, a 04 de janeiro, os médicos que se demitiram do cargo de adjuntos do diretor clínico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Em outubro, os cinco adjuntos da direção clínica do CHTMAD, com sede social em Vila Real, apresentaram a demissão deste cargo, sem terem explicado publicamente as razões que estiveram na base desta tomada de decisão.

Entretanto, a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos informou estar a investigar as demissões dos adjuntos.