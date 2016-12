Actualidade

Quarenta e seis centros de saúde estarão abertos no próximo sábado e 19 no domingo na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para responderem ao aumento da procura devido à gripe.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, confirmou uma "grande afluência" aos centros de saúde e aos hospitais devido à gripe, que "chegou mais cedo" este ano.

"Os centros de saúde têm uma rede para atender casos de doença aguda, à qual as pessoas podem recorrer se não tiverem necessidade de ir ao hospital", disse.