O crédito concedido pela banca da zona euro ao setor privado aumentou em novembro, indicou hoje o Banco Central Europeu.

Os empréstimos a empresas aceleraram 2,2% em relação ao período homólogo do ano anterior e o crédito a famílias subiu 1,9% na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo o BCE.

No âmbito dos esforços para relançar o crescimento e a inflação, o BCE tem multiplicado as medidas de estímulo à economia, com as taxas de juro em níveis historicamente baixos, a concessão de empréstimos avultados aos bancos e a compra de títulos de dívida nos mercados.