Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) assinou hoje dois acordos, um com o BCP para a revisão do atual acordo de empresa, e outro com o Montepio, para um acordo de empresa.

"Assinámos dois acordos com um intervalo de uma hora", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Paulo Marcos, em declarações à Lusa.

Um deles foi assinado com o BCP para a revisão do acordo de empresa, que, segundo Paulo Marcos, vai antecipar em seis meses, para 01 de julho de 2017, a reposição dos salários que foram sujeitos a cortes, quando a data anteriormente prevista era "nunca antes do fim de 2017".