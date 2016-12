balanço

A Livraria Lello fecha o ano de 2016 registando um número recorde de visitantes que excede 1 milhão de visitantes. Em termos de nacionalidades, 40,8% dos visitantes da Livraria Lello foram espanhóis; 15,9% franceses; 15,2% portugueses; 6,6% brasileiros; 4,6% alemães e 3,1% norte-americanos.

A diversidade de nacionalidades repercute-se também na venda de livros. Segundo dados apurados pela empresa de estudos de mercado GfK, de 1 de janeiro a 15 de dezembro de 2016, a Livraria Lello vendeu 11.248 livros de literatura espanhola, o que representa 93,62% de todos os livros espanhóis vendidos no Grande Porto. No mesmo período, a Livraria Lello vendeu 65,16% de todos os livros franceses (6.769 livros) e 49,89% de todos os livros ingleses (17.720 livros) vendidos no Grande Porto. Em termos globais, o total de livros vendidos pela Livraria Lello em 2016 excedeu já os 260 mil.

Em jeito de balanço, destacamos algumas celebrações de2016. O ano iniciou-se com as comemorações dos 110 anos da inauguração do icónico edifício da Livraria Lello, aberto a 13 de janeiro de 1906. Em fevereiro, houve a “Harry Potter Book Night”, no dia 4, dedicado ao mundo da feitiçaria.

A 30 de julho, a Livraria Lello apresentou-se com nova cara, terminando um minucioso processo de restauro que durou três meses. Com esta intervenção, a Livraria Lello corrigiu situações críticas a que era preciso pôr cobro prontamente, nomeadamente infiltrações de água da chuva e situações decorrentes do desgaste natural provocado pelos 110 anos de existência de edifício. Para além da reabilitação da cobertura, o foco da intervenção incidiu no restauro do amplo vitral e no tratamento integral da fachada. Na fachada procuraram-se recuperar as cores vivas originais, entretanto perdidas com o decorrer do tempo.

O descerramento da fachada foi seguido do lançamento do último livro da saga Harry Potter, Harry Potter and the Cursed Child - Parts I & II. Tal como aconteceu em diferentes livrarias pelo mundo inteiro, a Livraria Lello associou-se a este evento que arrastou milhares de fãs, ansiosos de obter uma cópia do novo livro.

Em agosto de 2016, a empresa de análises de mercado Nielsen levou a cabo um aprofundado estudo para aferir a força da marca da Livraria Lello junto dos turistas que visitam a cidade do Porto. Recorrendo a entrevistas, o estudo concluiu que a Livraria Lello lidera a notoriedade “top-of-mind” dos locais de interesse turístico do Grande Porto.

Entre os turistas que já a visitaram, a Livraria Lello é indicada como sendo o local de interesse turístico preferido na cidade. Nos restantes visitantes do Porto, a Livraria Lello surge em terceiro lugar (após a Sé e as Caves de Vinho do Porto) no ranking das preferências. 82% dos turistas que já tinham visitado a Livraria Lello sabia que a livraria tinha sido considerada uma das mais belas do mundo, distinção que mereceu a aprovação de 97% dos inquiridos. Numa escala de 1 a 10, a experiência da visita à Livraria Lello foi avaliada com uma média de 8,85. O espaço arquitetónico e a simpatia dos funcionários são os temas mais bem avaliados. Depois de terem visitado a Livraria Lello, 86% dos inquiridos afirmaram que recomendam a visita, percentagem que, entre os visitantes portugueses, chega aos 93% e, entre os espanhóis, aos 97%. Estes notáveis resultados atestam bem a liderança que a Livraria Lello detém hoje no panorama das atrações turísticas do Grande Porto.

Em dezembro, nos dias que se aproximaram do Natal, a Livraria Lello foi visitada diariamente pelo Pai Natal mais simpático do mundo, representado pelo ator João Sá, sendo as noites “aquecidas” pelos alegres cânticos natalícios do coral Mille Voci. Seguindo uma prática iniciada no ano anterior, no dia 24 de dezembro, a Livraria Lello fraqueou as suas portas a todos os amigos que quiseram trocar presentes entre si, no acolhedor ambiente natalício daquela que é considerada, por muitos, como a “livraria mais bonita do mundo”.