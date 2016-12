Actualidade

O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, disse hoje confiar num debate "produtivo e eficaz" com as autoridades europeias nos próximos meses para resolver a situação do banco Monte dei Paschi di Siena (MPS).

"Será um caminho de meses, de debate com as autoridades europeias e estou certo que será produtivo e eficaz, caso contrário será um caminho difícil de percorrer", afirmou.

Gentiloni falava aos jornalistas na conferência de imprensa de final do ano e apontou alguns desafios que o seu governo terá de enfrentar nos próximos meses, referindo a situação do banco MPS, o mais antigo do mundo e o terceiro mais importante de Itália.