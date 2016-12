Porto

Os Blind Zero tocam na passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto.

A partir das 22h30, Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, Bruno Macedo, Vasco Espinheira e Pedro Guedes vão celebrar com a cidade que os viu nascer o final de 2016 e o começo de um novo ano que ficará marcado pela edição do oitavo disco de originais da banda.

A um mês de completar 23 anos de carreira, os Blind Zero preparam um "festão", como explicou o vocalista em entrevista ao Porto.: "É um concerto muito especial. Vamos tocar para mais de 100 mil pessoas, na nossa casa, e isso tem um sabor especial. São muitas as recordações que temos da avenida e o ambiente vai ser incrível. É uma data de transição também para nós porque teremos novo disco em 2017 que será bastante diferente do que temos feito."

Para a noite de 31 de dezembro, os Blind Zero estão a preparar um espectáculo único com algumas surpresas e "um alinhamento fluido com momentos especiais" para garantir que todos se divertem nos últimos minutos de 2016 no palco maior que é a Avenida dos Aliados.

Em 2017, e com a edição do esperado sucessor de "Kill Drama" e "Kill Drama II", os Blind Zero vão dar início à digressão de apresentação do oitavo disco. O primeiro concerto é dia 4 de fevereiro no Teatro Municipal de Vila do Conde; seguindo-se o Teatro de Vila Real a 18 do mesmo mês.