Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa informa que nas noites de 31 de dezembro e 1 de janeiro, devido às festividades de Fim de Ano não haverá recolha de lixo na cidade. Assim, apela-se a todos os munícipes para que acondicionem bem os seus resíduos e os coloquem para remoção apenas na noite de 2 de janeiro.

Devido a trabalhos relacionados com as obras que decorrem no final da Avenida Lusíada, junto ao Centro Colombo, há necessidade de proceder à interrupção da circulação de trânsito nos dois sentidos daquela avenida, na madrugada de 30 de dezembro entre as 00h e as 6h. As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados nos acessos próximos e no próprio local do condicionamento por Entidade Policial.