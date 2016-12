Actualidade

O sindicato do ensino superior acusou hoje o ministro Manuel Heitor de "branquear situações ilegais", classificando como "vergonhosas" as declarações em que considerou normal que se lecione no ensino superior sem receber qualquer remuneração, pedindo a intervenção dos partidos.

"O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) - a maior associação sindical de docentes do ensino superior e investigadores, independente de qualquer central sindical - rejeita completamente as afirmações do ministro Manuel Heitor, que não só se recusou a promover imediatamente uma investigação rigorosa aos casos denunciados pelos órgãos de comunicação social, como procurou branquear situações ilegais, que promovem uma visão de sociedade baseada no trabalho não remunerado", lê-se num comunicado da estrutura sindical hoje enviado.

Pela sua "particular gravidade", defende o SNESup, as declarações do ministro "obrigam a uma reação dos diversos partidos políticos".