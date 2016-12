Actualidade

Os trabalhadores do setor da segurança privada vão estar em greve no último dia deste ano e no dia de ano novo, em defesa de aumentos salariais e de melhores condições de trabalho, foi hoje anunciado.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Atividades Diversas (STAD), a paralisação nacional do próximo fim-de-semana tem como objetivo "combater o boicote do patronato à revisão do contrato coletivo de trabalho do setor da vigilância privada".

"Existe um grande descontentamento entre os trabalhadores do setor, que tem como salário de referência 641,93 euros, e acreditamos que isso se vai refletir no resultado desta greve", disse à agência Lusa Rui Tomé, dirigente do STAD.