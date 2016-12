Actualidade

Cerca de 110 mil portugueses emigraram em 2015, mas ainda não é possível concluir se a emigração estagnou ou está a descer, sendo previsível que os números de saídas não diminuam para valores anteriores à crise.

Os dados constam no relatório da emigração em 2015, que foi hoje entregue na Assembleia da República e apresentado no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Emigração, entidade do ISCTE-IUL que colabora com o Governo, referiu que se registaram 110 mil entradas de portugueses nos países de destino, o mesmo número que nos dois anos anteriores.