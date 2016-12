Actualidade

O FC Porto somou hoje a segunda igualdade, em outros tantos jogos caseiros, no Grupo B da terceira fase da Taça da Liga em futebol, ao empatar 1-1 com o Feirense, em encontro da segunda jornada.

A formação portista, que nunca venceu a competição, adiantou-se no marcador aos 49 minutos, com um tento de Marcano, mas os forasteiros chegaram à igualdade aos 73, por intermédio de Flávio Ramos.

Depois de duas rondas, num agrupamento que apura o vencedor para a 'final four', o Moreirense, que na última jornada recebe os portistas, lidera o Grupo B, com quatro pontos, contra dois de Belenenses e FC Porto e um do Feirense.