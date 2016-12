Actualidade

A Rússia assegurou hoje que as sanções impostas pelos Estados Unidos por alegada ingerência nas eleições presidenciais norte-americanas tentam impedir o restabelecimento das relações bilaterais com a próxima Casa Branca, que será liderada por Donald Trump.

"Aquelas decisões unilaterais têm como objetivo prejudicar as relações e dificultar o seu restabelecimento no futuro", disse Konstantin Dolgov, representante do Kremlin para os Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito.

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, disse que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reserva-se ao direito de responder às decisões norte-americanas com medidas de igual magnitude.