Actualidade

O cessar-fogo na Síria entrou em vigor às 22:00 de Lisboa, ao abrigo do acordo sob os auspícios da Rússia e da Turquia e que pode ser a viragem no conflito, com mais de cinco anos.

O acordo foi anunciado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, e confirmado pelas Forças Armadas sírias e a oposição.

O chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, cujo país apoia os rebeldes, disse que o acordo é uma "oportunidade histórica" para acabar com a guerra que provocou milhares de mortos e milhões de refugiados.