Actualidade

O serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitir hoje um novo alerta para a precipitação forte que poderá ocorrer nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, até as 07:00 de sexta-feira.

Este é o terceiro aviso da Proteção Civil açoriana em apenas 24 horas, devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que mantêm as duas ilhas do Grupo Oriental dos Açores sob 'Aviso Amarelo', devido à possibilidade de ocorrência de chuvas fortes.

O serviço recomenda, por isso, que os habitantes de São Miguel e de Santa Maria adotem "medidas de autoproteção", mantendo limpos os sistemas de drenagem junto às suas moradias, no sentido de evitar inundações, e que alertem as autoridades, caso se justifique.