Actualidade

O Governo russo ordenou na quinta-feira o encerramento de uma escola anglo-americana em Moscovo em resposta às sanções anunciadas pelos Estados Unidos, segundo um alto responsável norte-americano citado pela CNN.

Além do fecho da escola, o Governo russo ordenou o encerramento do acesso que conduz à casa de férias da embaixada dos Estados Unidos na Rússia, no parque de Serebryanyy Bor, perto de Moscovo, informou o mesmo canal de televisão norte-americano.

Questionado pela agência de notícias Efe, um porta-voz do Departamento de Estado garantiu "ter visto informações na imprensa", mas "não ter mais nada a acrescentar" sobre o assunto.