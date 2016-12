Actualidade

A polícia brasileira encontrou um automóvel calcinado com um corpo carbonizado no interior, estando a investigar se se trata do embaixador grego no país, Kyriakos Amiridis, desaparecido desde segunda-feira, informaram fontes oficiais.

Segundo a imprensa brasileira, a polícia civil do Rio de Janeiro confirmou que a matrícula do carro encontrado na tarde de quinta-feira, debaixo de um viaduto do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, é a mesma do veículo conduzido pelo embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis.

"Não posso confirmar categoricamente [que era o veículo do embaixador], pois o carro estava queimado. Eu posso confirmar que tem as mesmas características, que era o mesmo modelo e ostentava uma placa igual à do carro alugado pelo embaixador. Agora, nós vamos fazer as perícias técnicas para saber se o corpo era o do embaixador", disse o delegado Evaristo Pontes, da unidade de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), citado pela Agência Brasil.