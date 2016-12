Actualidade

Depois de vários anos de impasse, as Câmaras do Porto e de Gaia e a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) assinam hoje um memorando de entendimento relativo à manutenção da ponte do Infante.

Inaugurada em março de 2003, aquela travessia do Douro foi construída para substituir o tabuleiro superior da ponte Luiz I, que passou a ser utilizado pelo metro. Em 2011, a Câmara do Porto aprovou a revogação do protocolo assinado com a empresa Metro do Porto para a manutenção da ponte rodoviária, justificando que as circunstâncias que motivaram a assinatura pressupunham a ação conjunta com a Câmara de Gaia, que havia revogado o acordo em 2005.

Há pouco mais de um mês, o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, afirmou que as duas autarquias, a IP e o Governo tinham chegado a um acordo sobre a manutenção da ponte, sendo que as obras de reparação e de desgaste do pavimento ficarão a cargo das autarquias, alternadamente.