Pelo menos seis trabalhadores morreram e dezenas de outros continuam encurralados no interior de uma mina de carvão que colapsou no leste da Índia, no estado de Jharkhand, informou hoje fonte oficial.

S.K. Singh, gerente-geral da Rajmahal Open Cast Mines, explicou que devido ao nevoeiro as equipas de salvamento e resgate apenas puderam aceder hoje de manhã ao local do acidente, que ocorreu na noite de quinta-feira.

Segundo os meios de comunicação indianos, dezenas de trabalhadores podem estar encurralados no interior da galeria, mas S.K. Singh afirmou que apenas dez veículos usados na mineração entraram na galeria e que as regras de segurança da empresa determinam que haja apenas um trabalhador por veículo.