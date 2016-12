Actualidade

Um líder chinês afirmou esta semana que os católicos do país devem funcionar "independentemente" de forças exteriores e promover o socialismo e patriotismo através da religião, num sinal de distanciamento entre Pequim e o Vaticano.

Yu Zhengsheng, um dos membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder no país, falava no final da nona conferência dos católicos da China que reuniu em Pequim, durante três dias, o clero da Associação Patriótica Chinesa, a igreja católica aprovada pelo Estado e independente do Vaticano.

Yu apelou às igrejas católicas do país para aderirem ao "socialismo com características chinesas".