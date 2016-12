Actualidade

O Conselho de Opinião da RTP recomenda à empresa que procure formas de redução dos gastos operacionais sem sacrificar custos com a grelha de programação e que clarifique as despesas previstas com o alargamento da oferta na TDT.

Estas são algumas das recomendações feitas pelo Conselho de Opinião (CO) da RTP no seu parecer ao Plano de Atividades, Investimentos e o Orçamento (PAIO), a que a Lusa teve hoje acesso.

O órgão presidido por Manuel Coelho da Silva recomenda que "se procurem formas de redução dos gastos operacionais sem que sejam sacrificados de forma tão significativa os gastos com a grelha de programação (sete milhões de euros), para melhoria dos resultados operacionais" e que "se desenvolva a articulação desejável entre Plano de Atividades, Investimentos e o Orçamento, o que em geral não acontece neste PAIO, clarificando, entre outros aspetos, os gastos previstos com o alargamento da oferta de serviços de programas na Televisão Digital Terrestre (TDT), que se verificou a partir de 01 de dezembro de 2016 e que se saúda pela positiva".