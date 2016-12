Actualidade

Uma mulher de 64 anos deu à luz num hospital da província de Jilin, noroeste da China, tornando-se na chinesa em idade mais avançada a ter um bebé, informou hoje o jornal Global Times.

A mãe, com o apelido Wang, e o pai, decidiram ter outra criança após terem perdido a sua única filha, escreve o jornal.

O bebé, um rapaz, nasceu na quarta-feira, com 3,7 quilos, e foi gerado através de uma técnica denominada "rejuvenescimento do útero" e fecundação "in vitro", visto que Wang deixou de ovular há dez anos.