Actualidade

Olimpíadas do Rio, aumento dos preços do imobiliário e a lotaria para obter uma matrícula automóvel foram os três temas mais pesquisados pelos chineses no Baidu, o principal motor de buscas do país, em 2016.

Os Jogos Olímpicos, competição em que a China conseguiu em edições anteriores ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos da América, foi o tópico mais pesquisado pelos internautas chineses.

O país asiático registou na edição deste ano a sua pior prestação desde 1996, quando acabou na quarta posição nos Jogos Olímpicos de Atlanta.