O Governo aprovou o contrato de prestação de serviço noticioso e informativo a celebrar entre o Estado e a agência Lusa para o triénio 2017-19, com uma indemnização compensatória de 38,63 milhões de euros.

De acordo com a resolução, publicada hoje em Diário da República, foi aprovado a minuta do contrato para o próximo triénio bem como a correspondente indemnização compensatória à Lusa no montante global de 38,63 milhões de euros.

Segundo a resolução aprovada no Conselho de Ministros de 22 de dezembro, os encargos resultantes da indemnização compensatória não podem exceder, em cada ano económico, os 12,88 milhões de euros, acrescidos de IVA, o que totaliza uma verba de 15,84 por ano, o mesmo dotação que a agência teve em 2016.