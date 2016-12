Actualidade

O índice de produção industrial registou em novembro uma variação homóloga de 1,6%, impulsionado pelo agrupamento de Energia, segundo os dados disponibilizados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com o INE, o agrupamento de Energia, com um contributo de 2,5 pontos percentuais, resultante de uma taxa de variação de 14,8%, determinou a variação positiva do índice agregado.

Já o contributo negativo mais influente teve origem no agrupamento de bens de consumo com uma variação homóloga negativa de 1,9%.