Actualidade

O secretário-geral comunista mostrou-se esperançado num 2017 com mais "política patriótica e de esquerda", desejando "uma resposta duradoura" para as imposições externas como a dívida ou o euro, numa mensagem de Ano Novo disponibilizada hoje pelo PCP.

"A opção é encontrar uma resposta duradoura" e "enfrentar o problema da dívida, preparar o país para se libertar da submissão ao euro, rejeitar as imposições do Tratado Orçamental, assegurar o controlo público sobre a banca e o setor financeiro", defende Jerónimo de Sousa no vídeo que será exibido como tempo de antena comunista.

Lamentando os problemas de desemprego, precariedade, emigração jovem, baixos salários e reformas, desigualdades sociais e regionais, o líder do PCP afirmou que "é uma ilusão pensar que é possível inverter o rumo de empobrecimento do país, sujeito às políticas impostas a partir do exterior, nomeadamente da União Europeia e interesses dos grandes grupos económicos e financeiros".