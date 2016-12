Actualidade

A coordenadora do BE classificou hoje 2017 como "um ano de todos os perigos", referindo-se às situações de guerra e tragédia humana no mundo, numa mensagem de Ano Novo publicada no sítio oficial na Internet dos bloquistas (www.esquerda.net).

"2017 é um ano de todos os perigos. O maior de todos é o perigo de cairmos no medo. Em 2016, a Europa falhou em tudo e o pior é que falhou com os direitos humanos", declarou Catarina Martins, referindo-se à crise de refugiados e ao terrorismo.

A dirigente bloquista lamentou que a Europa não tivesse estado "à altura das vítimas" e, "em vez de acolhimento e proteção, esqueceu as suas promessas de humanidade" e "fechou-se".