Actualidade

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportes Rodoviários congratulou-se hoje com o alargamento do regime do gasóleo profissional a todo o país a 01 de janeiro, realçando que é "uma medida há muito esperada pelo setor".

"As empresas de transporte rodoviário de mercadorias podem, assim, passar a abastecer em qualquer posto, em todo o território nacional, com gasóleo profissional", refere a associação, que diz estar a aguardar que a Autoridade Tributária comunique as condições que as empresas têm que operacionalizar para beneficiarem do desconto em gasóleo.

Para a ANTRAM, "esta medida beneficia sobretudo o Estado e as finanças públicas portuguesas, uma vez que, equiparando o preço a Espanha, grande parte dos transportadores optam por abastecer em Portugal".