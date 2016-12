Actualidade

O treinador sérvio Predrag Jokanovic vai suceder na equipa técnica do Nacional a Manuel Machado, que na quarta-feira deixou o comando técnico dos insulares, confirmou hoje o emblema da I Liga portuguesa de futebol na sua 'newsletter' diária.

Trata-se de um regresso de Jokanovic ao clube no qual já desempenhou as funções de treinador em três ocasiões. Como adjunto, o treinador sérvio contará com o madeirense João Abel Silva, que também já passou pelo Nacional.

Já o adjunto de Manuel Machado, Basílio Marques, fará a transição entre Manuel Machado e e Jokanovic, assumindo as funções de treinador até ao jogo com o Sporting de Braga, a 08 de janeiro, da 16.ª jornada da I Liga.